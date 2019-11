Como assistir a Inter x Athletico-PR ao vivo

Inter e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e com objetivos bem distintos nesta reta final de competição.

ASSISTIR INTER X ATHLETICO-PR NA TV

A partida entre Inter x Athletico-PR poderá ser vista pelo canal TNT.

ASSISTIR INTER X ATHLETICO-PR AO VIVO ONLINE

O Estado vai fazer tempo real do confronto, que será disputado em Porto Alegre.

INFORMAÇÕES SOBRE AS EQUIPES

A vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, fora de casa, fez com que o Internacional chegasse na rodada ocupando a quinta colocação, com 45 pontos, e com a necessidade da vitória para se aproximar do G4. Já o Athletico-PR aparece em oitavo, com 42 pontos, e no domingo passado goleou o Goiás por 4 a 1, na Arena da Baixada.