Saiba como assistir aos jogos da Liga dos Campeões 2019/20

A segunda rodada da Liga dos Campeões será realizada nesta semana e como tem acontecido nos últimos anos, há várias formas distintas do torcedor poder acompanhar aos jogos da principal competição do futebol europeu. É possível assistir aos confrontos pela televisão, Facebook e até aplicativo no celular.

O torcedor que quiser acompanhar a Liga dos Campeões poderá assistir pelos canais TNT e Space. Uma outra opção é acompanhar online pelo Facebook Watch do Esporte Interativo, de forma gratuita, e pelo EI Plus, serviço pago de streaming da Turner, detentora dos direitos de transmissão das partidas no Brasil. A definição de quais são jogos passarão na TV e no Facebook acontece rodada a rodada.

COMO ASSISTIR PELO EI PLUS?

O aplicativo do Esporte Interativo conta com duas opções de planos. Há um pacote mensal, no valor de R$ 19,90 e um anual, de 12 parcelas de R$ 13,90. É possível acompanhar aos jogos pelo site ou pelo aplicativo para celular.

COMO ASSISTIR PELO FACEBOOK?

Outra opção, seria assistir aos jogos pelo Facebook do canal. Para isso, basta criar uma conta gratuita no site e entrar no canal do Esporte Interativo na hora da transmissão da partida.

E PARA ASSISTIR NA TNT OU NO SPACE?

Neste caso, é preciso que você tenha uma TV por assinatura e que essa tenha os canais disponíveis.

QUAIS JOGOS VÃO SER TRANSMITIDOS?

Quais são os jogos e em que canais serão transmitidos é divulgado rodada a rodada. Nesta semana, os confrontos e locais de transmissão são os seguintes:

Terça-feira, dia 1º de outubro:

12h55: Real Madrid X Club Brugge (TNT / Facebook do Esporte Interativo / EI Plus)

16h00: Juventus X Leverkusen(TNT/ EI Plus)

13h55: Atalanta X Shakhtar Donetsk (SPACE/ EI Plus)

16h00: Man. City X Dinamo (SPACE/ EI Plus)

Quarta-feira, dia 02 de outubro

12h55: Slavia Praga X Borussia Dortmund (TNT / Facebook do Esporte Interativo / EI Plus) 16h00: Liverpool X Salzburg (TNT/ EI Plus) 13h55: Genk X Napoli (SPACE/ EI Plus) 16h00: Valência X Ajax (SPACE/ EI Plus)

Veja quais são os grupos