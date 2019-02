Saiba como assistir aos jogos da Libertadores no Facebook

A Copa Libertadores deste ano contará com uma grande novidade em relação à transmissão dos jogos. Pela primeira vez em sua história, o principal torneio continental será transmitido também pelo Facebook e a novidade começa nesta quinta-feira, com a partida entre Deportivo La Guaira, da Venezuela, e Atlético Nacional, da Colômbia.

Assim como irá acontecer nos jogos que serão transmitidos na televisão convencional, todas as imagens das partidas terão o controle da própria Conmebol, que justifica a decisão alegando ter um maior controle do que é exibido. Vale lembrar que outra novidade desta edição é a decisão ser realizado em jogo único. Neste ano, Santiago, capital do Chile, irá receber a partida.

Embora o Facebook seja uma das redes sociais mais conhecidas do mundo, algumas pessoas ainda têm dificuldades para entender como é possível acompanhar as partidas ao vivo. Por isso, o Estado explica, através de perguntas e respostas, e tenta tirar as principais dúvidas sobre o assunto.

Como assisto a esses jogos no Facebook?

Há duas formas de acessar o Facebook: celular/tablet e desktop. Pelo celular, entre no aplicativo do Facebook, toque no ícone Assistir ou localize Assistir no menu. Na barra de pesquisa, procure por Conmebol Libertadores e siga a página. Os jogos serão adicionados à sua lista. No desktop, entre em www.facebook.com, clique no ícone Assistir, no menu do lado esquerdo ou visite facebook.com/assistir. Na barra de pesquisa, procure por Conmebol Libertadores e siga a página. Os jogos aparecerão na sua lista de seguimento.

Preciso ter uma conta no Facebook para assistir aos jogos?

Sim. É preciso se logar em sua conta para ter acesso as páginas.

As transmissões são em que língua?

Os jogos terão transmissão em português, para o Brasil, e em espanhol, para os países da América Latina.

Em que países é possíver ver os jogos?

É possível assistir aos jogos apenas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Transmissão no Facebook é paga?

Não. Todos os jogos terão transmissão gratuita. A única exigência para acompanhar as partidas é ter uma conta no Facebook.

Só consigo assistir aos jogos ao vivo?

Não. É possível acompanhar o vídeo completo da partida após o término do jogo pela página da Libertadores no Facebook

Posso ver todos os jogos da Libertadores?

Não. A Conmebol irá manter um cronograma atualizado das transmissões em suas páginas. Inicialmente, devem passar jogos apenas na quinta-feira.