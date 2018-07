Como esfriar o rival

Chamar de “decisão antecipada” um jogo entre os dois times num campeonato de 38 rodadas era óbvio exagero quando ainda está em disputa a décima. Mas é evidente que Grêmio e Corinthians duelaram no jogo mais importante do Brasileiro 2017 até aqui.

Em Porto Alegre, os corintianos foram o time de sólida defesa, mas sem abrir mão de agredir, como no segundo tempo do jogo com o Cruzeiro ou no empate com o Coritiba. O Corinthians soube usar o que seria a vantagem do empate, se fosse mesmo decisão.

Por estar a um ponto do adversário, diante de 54.022 torcedores, o Grêmio jogou como quem tinha obrigação de vencer. Mas a tanto tempo do fim da competição, não havia toda essa necessidade. Um cenário interessante para o campeão paulista.

O gol de Jadson, após o primeiro erro grave de Luan e a falha de Marcelo Grohe, deu rumos à “decisão”. Foi no segundo tempo, com o camisa 9 tentando afastar a bola e acabando por rolar desastradamente para trás. E ela passou entre as pernas do goleiro.

Renato Gaúcho desmontou seu time. O lateral Edílson foi substituído por Everton e o volante Arthur deu lugar a Fernandinho. Empilhar atletas ofensivos não funcionou. Ele ainda tentou reorganizar, trocando Pedro Rocha por Gastón Fernández. Tarde demais.

Enquanto o Grêmio se desestruturava, o Corinthians mantinha a organização. Vencendo por 1 a 0, recorreu às aproximações, com opções constantes para que, pressionados no campo de defesa, seus jogadores pudessem sair sem rifar a posse de bola (foi de 46%).

Assim o Corinthians de Fábio Carille esfriou o rival, mesmo ante a pressão na marra ensaiada pelo Grêmio. Nem o pênalti a menos de 10 minutos do final tirou os visitantes do sério. Penalidade perdida por Luan, a terceira que ele desperdiçou em 2017.

A cada rodada, a cada vitória, a atual versão do Corinthians mostra maturidade e competitividade. Salvo por interferências extraordinárias, como a saída de jogadores para o exterior ou lesões, fica cada vez mais claro que é um time para brigar lá em cima.

Se essa batalha será pelo título, embora pareça ser o caso, hoje seria adivinhação. É, de fato, uma equipe que não dá sinais de que possa sair dos trilhos repentinamente. Mas ainda no primeiro semestre, num campeonato que vai até dezembro, é cedo para afirmações.

Os corintianos sonham com o que o Palmeiras conseguiu em 2016, o título brasileiro. E para voltar a brigar por ele, o time conta com Guerra. Ele é, há alguns jogos, o homem mais decisivo da equipe. Contra a Ponte Preta fez os dois gols, e não foi só. Dá passes para finalizações, marca os tentos, faz acontecer. O ótimo momento de Guerra e a fase hesitante de Borja evidenciam que jogadores de fora precisam de tempo para adaptação. A diferença é que alguns se acostumam mais rapidamente.

VILA OU PACAEMBU?

Santos bem melhor na capital

O Sport impôs ao Santos na noite de sábado a quinta derrota do ano na Vila Belmiro — São Paulo, Ferroviária, Palmeiras e Cruzeiro venceram lá antes. Já no Pacaembu, invencibilidade. E eram 20 vitórias seguidas até o empate com a Ponte Preta, há nove dias. O “alçapão” não tem sido o mesmo e a opção por jogos na capital ganha força.

A DEFESA DO SÃO PAULO

Frágil, ela apavora o torcedor

Só no primeiro tempo o Fluminense teve cinco finalizações certas, perdeu gols incríveis e deu ao goleiro Renan Ribeiro a chance de brilhar no Morumbi. O placar parcial de 1 a 0 maquiava a preocupante atuação do time de Rogério Ceni. Após o empate o São Paulo agrediu, mas ficou no 1 a 1 e não merecia mais.