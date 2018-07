Como 'final de Copa', Flamengo encara o Palmeiras para não ficar longe do título

Com dois dos elencos mais caros do futebol nacional, Flamengo e Palmeiras fazem nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, um dos jogos mais aguardados da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam na parte de cima da tabela de classificação, mas, muito longe do líder Corinthians, precisam vencer se não quiserem ver a disputa pelo título cada vez mais distante. Coube ao técnico rubro-negro definir a importância da partida: "é final de Copa do Mundo", disse Zé Ricardo logo após o último treino.

Depois de emendar quatro vitórias em sequência, o Flamengo vem de dois tropeços e não cogita outro resultado que não seja a vitória. "Precisamos dos nossos três pontos para seguir nessa luta pelo título brasileiro", afirmou Zé Ricardo. Para tanto, o técnico assegurou que a equipe será ofensiva. "Não vamos mudar nossa maneira de jogar. Quem quer subir na tabela deve jogar para frente. Concentrados defensivamente, vamos buscar bom resultado".

Com 24 pontos, o Flamengo iniciou a rodada na quarta colocação, uma posição à frente do Palmeiras, que tem 22. As duas equipes eram apontadas no início do Brasileirão como favoritas ao título, mas vêm sofrendo com a instabilidade até aqui.

O próprio Zé Ricardo admite que os times não desempenharam plenamente os seus papeis. "Muitas vezes o que a gente planeja não acontece. Flamengo e Palmeiras acabaram falhando em alguns momentos, mas temos que buscar nossa recuperação amanhã (quarta-feira)", comentou. "O início ruim faz com que não estejamos na posição que gostaríamos e a sequência que temos não é fácil".

O time do Flamengo será basicamente o mesmo que empatou com o Cruzeiro, no último domingo, em Belo Horizonte. A única alteração será o retorno do peruano Trauco à lateral esquerda, na vaga que fora ocupada por Renê. E, como tem sido costume, o estádio deverá estar mais uma vez lotado. Até a tarde desta terça-feira, mais de 11 mil ingressos já haviam sido vendidos.