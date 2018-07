Como Joel, jogadores já acabaram machucados em comemorações

O atacante camaronês Joel protagonizou, na última quarta-feira, uma cena inusitada. Ao marcar o terceiro gol do Coritiba na vitória contra o São Paulo, o jogador pulou a placa de publicidade e acabou caindo dentro do túnel que dá acesso aos vestiários. Ajudada por seguranças, Joel, que havia sumido, voltou ao campo reclamando de dores. Recuperado, o atacante voltou à partida para jogar os instantes finais.

No futebol, as comemorações nem sempre têm final feliz. Assim como fez Joel, alguns jogadores e técnicos se deram mal ao celebrar um gol. Na lista montada pelo Estado, estão quatro atacantes: Maurides, André Catimba, Rafael e Sanogo, além de Adilson Batista. Apenas o jogador do Internacional se contundiu gravemente.

André Catimba - Grêmio (1977)

O atacante do Grêmio colocou fim ao jejum gremista de oito anos sem título ao marcar o gol do título na vitória sobre o Internacional por 1 a 0 na final do Campeonato Gaúcho de 1977. Na comemoração, o atacante deu um salto atrapalhado e caiu com o rosto no chão. Na queda, André teve um deslocamento no punho, além de bater o queixo no chão.

Maurides - Internacional (2013)

O jovem Maurides marcou o terceiro gol na vitória por 3 a 1 do Internacional sobre o América-MG, na Copa do Brasil do ano passado. Ao tentar um salto mortal, a jogador acabou abrindo muito a perna. O impacto rompeu o ligamento do joelho do atleta, que voltou aos gramados depois de 13 meses.

Adilson Batista - Cruzeiro (2009)

No Campeonato Brasileiro de 2009, o Cruzeiro bateu o Santo André com um gols nos acréscimos. Após o terceiro gol marcado por Thiago Ribeiro, o técnico Adilson Batista exagerou na comemoração. Depois de empurrar um membro da comissão técnica, o comandante deu uma voadora na placa de publicidade. O treinador nada sofreu e voltou andando à área reservada a ele.

Rafael - Bahia (2011)

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior colocou frente a frente Flamengo e Bahia em 2011, no Pacaembu. O time carioca saiu na frente no placar. O gol de empate foi marcado de pênalti pelo atacante Rafael, já no fim do primeiro tempo. Como Joel, o atleta pulou a placa de publicidade após converter a cobrança e caiu no túnel dos vestiários. Mesmo com a queda, ele continuou em campo até o fim do jogo.

Sanogo - Arsenal (2014)

O atacante Sanogo, do Arsenal, deu um show no começo deste ano, em partida válida pela Schalke Cup. Ao marcar seu quarto gol na vitória por 5 a 1 sobre o Benfica, ele tropeçou no momento em que corria em direção à arquibancada. O francês, porém, disfarçou e fingiu que nada aconteceu.