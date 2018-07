Como o São Paulo pode vencer o Corinthians e confirmar classificação

O São Paulo tem uma decisão na noite desta quarta-feira. Precisa vencer o já classificado Corinthians para avançar às oitavas de final da Libertadores sem depender do resultado do jogo entre San Lorenzo e Danubio. Para isso, no entanto, é preciso corrigir uma série de erros cometidos ao longo da temporada e mostrar superação. Veja abaixo uma lista do que o Tricolor precisa para derrotar o rival e continuar em busca do título da competição.

1. Vencer clássicos

Cinco clássicos e nenhuma vitória (quatro derrotas e um empate). Este é o retrospecto do São Paulo nos clássicos em 2015. É preciso mudar esse quadro. Se o Tricolor quer realmente se classificar sem depender de ninguém, não há outra saída se não vencer o Corinthians no Morumbi.

2. Raça

A apatia dos jogadores tem irritado os torcedores. Pior que as derrotas foi a maneira como o time perdeu para Corinthians (3 a 0), Palmeiras (3 a 0) e Santos (2 a 1). O São Paulo tem de voltar a ser um time que vibra dentro de campo. Garra é fundamental.

3. Rogério Ceni

A classificação às oitavas de final passa pela atuação do maior ídolo da torcida. Rogério Ceni, que pode fazer seu último jogo por uma Libertadores, é a referência do time. Mais do que outro jogador, Ceni não aceitará outro resultado que não a vitória sobre o rival.

4. Talento individual

Se a falta de conjunto é um problema crônico deste São Paulo, é necessário que os jogadores renomados se destaquem. Principalmente Paulo Henrique Ganso, o mais criticado pela torcida. Juntam-se a ele Michel Bastos e Luis Fabiano, que será titular nesta quarta-feira.

5. Apoio da torcida

O Morumbi deve receber grande público para o jogo contra o Corinthians. A expectativa de é que ao menos 40 mil pessoas ¬compareçam ao estádio - a capacidade total é de 66.648. Jogos decisivos como esse o apoio do torcedor é fundamental para times que buscam (e necessitam) de uma reação.