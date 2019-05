Saiba como serão os sorteios da Libertadores e da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) define na noite desta segunda-feira, em Luque, no Paraguai, quais serão os confrontos eliminatórios das próximas fases da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Em sorteio com início às 21h e com transmissão pela Fox Sports e SporTV 2, a entidade define o caminho das equipes brasileiras nessas competições.

A maior expectativa é pela principal competição, a Libertadores. São seis times brasileiros que continuam na disputa: Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Flamengo, Grêmio e Athletico-PR. Já na Sul-Americana, os participantes nacionais são Atlético-MG, Botafogo, Fluminense e Corinthians.

Como será o sorteio da Libertadores

As oitavas de final da Copa Libertadores reúnem os dois times classificados de cada um dos oito grupos. O sorteio consiste em dividir os primeiros colocados em um pote e os segundos lugares em outro. Os confrontos das oitavas da final serão montados sempre com a presença de dois times dos diferentes recipientes.

Não há nenhum tipo de regra de exceção para se montar os confrontos. Portanto, clubes que sejam do mesmo país ou que já tenham se enfrentado na fase de grupos podem ser adversários nestas oitavas de final.

Quais são os potes para sorteio de Libertadores

Pote 1

Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Cerro Porteño, Libertad, Boca Juniors, Flamengo, Olimpia

Pote 2

Nacional (URU), River Plate, LDU, Grêmio, San Lorenzo, Athletico-PR, Godoy Cruz, Emelec

As partidas das oitavas de final da Copa Libertadores serão disputadas no fim de julho e no começo de agosto. Nesta etapa, as equipes do Pote 1 terão a vantagem de jogarem a segunda partida do confronto como mandante. A decisão da Libertadores está marcada para 23 de novembro, partida única, em Santiago, no Chile.

Como será o sorteio da Copa Sul-Americana

A Sul-Americana tem 32 times restantes na luta pelo título. Os clubes estão divididos também em potes de números 1 e 2. Os 16 confrontos terão a presença de uma equipe vinda de cada um desses recipientes. A competição vai até 9 de novembro, quando será decidida em jogo único na cidade de Assunção, no Paraguai.

No Pote 1 lado estão os seis times com melhor desempenho na primeira fase e mais dez equipes que foram eliminadas da Libertadores, das quais oito ficaram em terceiro lugar da fase de grupos e outros dois foram eliminados na última etapa eliminatória preliminar. No Pote 2 estão os 16 times que avançaram na primeira fase da Sul-Americana. Assim como na Libertadores, na Sul-Americana os confrontos podem reunir também adversários do mesmo país.

Quais são os potes para o sorteio da Sul-Americana

Pote 1

Palestino, Deportivo Lara, Sporting Cristal, Peñarol, Atlético-MG, Melgar, Tolima, Universidad Católica, Atlético Nacional, Caracas, Colón, Independiente, Macará (EQU), Santaní (PAR), Cerro (URU)

Pote 2

Fluminense, Corinthians, Liverpool, River Plate (URU), Montevideo Wanderers, Deportivo Cali, La Equidad, Rionegro, Unión La Calera, Unión Española, Independiente Del Valle, Universidad Católica (EQU), Zulia, Royal Pari, Sol de América, Argentinos Juniors