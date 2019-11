Como ver Cruzeiro x Avaí ao vivo

Último jogo da 33ª rodada, o confronto entre Cruzeiro e Avaí nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, pode definir o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro ou deixar a situação do time mineiro ainda mais delicada.

Assistir Cruzeiro x Avaí ao vivo na TV

O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.

Assistir Cruzeiro x Avaí ao vivo online

A partida também pode ser assistida pelos sites ou aplicativos dos canais Premiere e SporTV e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações de Cruzeiro x Avaí

Os dois times lutam contra o rebaixamento, mas o Avaí praticamente já está na Série B. O time catarinense soma 17 pontos e pode chegar, ao máximo, aos 35, mesma pontuação do Cruzeiro, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ou seja, um empate na noite desta segunda-feira já rebaixa a equipe catarinense, que vem de 12 rodadas sem vencer. Na última segunda, perdeu por 2 a 0 para o Botafogo.

Já o Cruzeiro não perde há 10 rodadas, mas nesta sequência de jogos foram sete empates e apenas três vitórias. Por isso, o time de Abel Braga não consegue se distanciar dos últimos colocados e um tropeço em casa pode complicá-lo ainda mais e até deixá-lo novamente na zona dos quatro últimos colocados. Na rodada passada, a equipe celeste ficou no 0 a 0 com o rival Atlético-MG.