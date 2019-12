Como ver Flamengo x Palmeiras pelo Brasileiro Sub-20

Flamengo x Palmeiras decidem o Campeonato Brasileiro Sub-20 neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida terá transmissão ao vivo da TV aberta e fechada.

Onde assistir Flamengo x Palmeiras pelo Sub-20?

Flamengo x Palmeiras terá transmissão da TV Bandeirantes e do canal SporTV, que também vão fazer a transmissão ao vivo pelos seus sites e aplicativos.

No primeiro jogo, o time alviverde derrotou o rubro-negro por 1 a 0, em jogo que contou com um baixo público presente no estádio do Pacaembu. Com a vantagem, a equipe palmeirense precisa apenas de um empate para conquistar o título no Sub-20. O curioso é que também neste domingo, Palmeiras x Flamengo acontecerá entre os profissionais, em confronto que será realizado no Allianz Parque.