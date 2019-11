Como ver Goiás x Flamengo ao vivo na TV

Líder com sobras, o Flamengo tenta dar mais um passo rumo ao título diante do Goiás, nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino quer manter viva a esperança de brigar pelo G6.

ASSISTIR GOIÁS X FLAMENGO AO VIVO NA TV

Goiás x Flamengo terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal Premiere.

ASSISTIR GOIÁS X FLAMENGO AO VIVO ONLINE

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

INFORMAÇÕES DOS TIMES

O Flamengo continua sua corrida em busca do título nacional. A equipe comandada por Jorge Jesus aparece na ponta com 67 pontos, dez a mais que o vice-líder Palmeiras. Na rodada passada, o time carioca derrotou o CSA por 1 a 0 e manteve a larga vantagem na liderança e aumentou ainda mais a arrecadação com bilheterias. O valor já é 71% acima do que foi no ano passado. O Goiás inicia a rodada na 10ª colocação com 38 pontos e ainda mantém viva a esperança de brigar pelo G6. O time dirigido por Ney Franco precisa se reerguer, após ser goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1 no último domingo.