Como ver México x Brasil pelo Mundial Sub-17 ao vivo

Brasil e México se enfrentam na final do Mundial Sub-17 neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Bezerrão, no Gama.

Assistir México x Brasil ao vivo na TV

A partida terá transmissão pela TV Globo e pelo canal SporTV

Assistir México x Brasil ao vivo online

O confronto também será transmitido pelo globoesporte.com e pelo site e aplicativo do SporTV. E o Estado também vai fazer tempo real da partida.

Informações das seleções

O Brasil chegou à decisão com 100% de aproveitamento. Na semifinal, os brasileiros superam a França por 3 a 2, em uma virada espetacular após sair perdendo por 2 a 0. A seleção brasileira busca o quarto título na história - foi campeão em 1997, 1999 e 2003.

O México sofreu um pouco mais na semifinal e se classificou apenas nos pênaltis, diante da Holanda, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na campanha, os mexicanos perderam para a Itália na primeira fase, além de empatarem com o Paraguai. A seleção mexicana vai atrás da terceira taça - foram campeões em 2005 e 2011.

BRASIL

14/11 França 2 x 3 Brasil

11/11 Itália 0 x 2 Brasil

6/11 Brasil 3 x 2 Chile

1/11 Angola 0 x 2 Brasil

29/10 Brasil 3 x 0 Nova Zelândia

26/10 Brasil 4 x 1 Canadá

MÉXICO