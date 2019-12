Como ver Vitória x Brasil de Pelotas na TV

Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo dos canais Premiere.

O confronto envolve dois times que estão na zona intermediária da tabela, com chances remotas de acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. O time gaúcho está em 11º lugar com 42 pontos já os baianos ocupam o 15º lugar.

O técnico Geninho perdeu uma peça importante para o confronto. O atacante Jordy Caicedo, artilheiro do time na temporada com 6 gols em 17 jogos, vai cumprir suspensão automática. Na última rodada, o time conseguiu um grande resultado: vitória sobre a Ponte Preta, em Campinas, por 2 a 1, com um jogador a menos.

Na última rodada, o time gaúcho encerrou a sequência de três partidas sem vitória ao ganhar de 2 a 0 dos goianos em pleno Serra Dourada.