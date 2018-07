Companheiro de Martinuccio é única dúvida no Cruzeiro O companheiro de Martinuccio no ataque é a grande dúvida do Cruzeiro para enfrentar o Atlético-MG, no clássico que fecha a participação dos clubes mineiros no Brasileirão 2012. Anselmo Ramon volta de suspensão, mas Wellington Paulista foi bem diante do Coritiba e marcou um gol.