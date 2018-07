Companheiro de zaga, Wellington arranca elogios de Lúcio no Palmeiras

SÃO PAULO - Com Henrique negociado com o Napoli, o tetracampeão mundial Lúcio acabou formando uma dupla improvável na defesa do Palmeiras. Seu companheiro de zaga é Wellington, jogador que já está com 22 anos, na sua quinta temporada no clube, e que só agora conseguiu espaço na equipe titular. Mesmo assim vem mostrando qualidades, tanto é que arrancou elogios do veterano nesta terça-feira.

"Todos os jogadores estão atuando muito bem. Ele (Wellington), por ser um jogador novo, está entrando muito bem e se encaixando. Esse apoio e confiança do treinador no trabalho deles (atletas mais novos) é essencial para passar tranquilidade", comentou Lúcio.

No lançamento do novo segundo uniforme do Palmeiras, o veterano também falou da rápida adaptação ao novo clube. "Confio em meu trabalho. Fiquei um tempo sem jogar, mas continuei trabalhando as partes física e técnica com profissionais do futebol. O meu objetivo era voltar bem, e graças a Deus a minha adaptação está sendo muito boa. O meu objetivo agora é sempre ajudar o Palmeiras."