Companheiro se despede de Dória e diz que destino de zagueiro é o São Paulo

O zagueiro Dória já se despediu dos seus companheiros do Olympique de Marselha, a caminho do São Paulo. Nesta quarta-feira, dois jogadores da equipe dele na França postaram fotos no Instagram desejando boa sorte ao ex-botafoguense no seu novo clube. Um deles, inclusive, citou o São Paulo.

Michy Batshuayi compartilhou foto dele em que ele aparece ao lado de Dória e de outros jogadores do Olympique, com a legenda: "Boa sorte no São Paulo, Dória". Também Benjamin Mendy recorreu ao Instagram para se despedir, sem citar o clube paulista.

Pelo acordo costurado entre as duas diretorias, Dória fica no São Paulo até o fim da Libertadores. Aos 20 anos, ele chega para ser titular. Afinal, Muricy Ramalho insistiu para que a diretoria encontrasse um zagueiro canhoto.

Promovido a titular do Botafogo aos 17 anos, Dória foi vendido em agosto passado para o Olympique. O técnico do clube francês, Marcelo Bielsa, entretanto, alega que não foi consultado sobre a contratação e não vem utilizando o jogador, que ainda não estreou pela equipe - só jogou pelo time B.