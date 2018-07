Companheiros blindam jovem Gabriel Jesus para evitar euforia

Sensação nas duas últimas partidas do Palmeiras, Gabriel Jesus tem sido cuidado de perto pelo elenco e comissão técnica do clube a fim de evitar que o talentoso atacante se perca no caminho. Isso já ocorreu inúmeras vezes no futebol com outros atletas e a preocupação é não deixar que a fama atrapalhe o crescimento do rapaz.

Para Rafael Marques, que perdeu a posição de titular justamente para Gabriel Jesus, os atletas vão ajudar o garoto de 18 anos. "Ele é um excelente jogador. É uma joia rara, e por isso temos de blindá-lo para que a euforia não o prejudique. Eu já vivi essa fase e não quero que aconteça com ele", afirmou.

Gabriel Jesus chamou atenção nas categorias de base e no ano passado, no Campeonato Paulista Sub-17, fez 37 gols em 22 partidas. A fama de artilheiro foi carregada para o profissional e ele já chegou no time de cima com grande simpatia dos torcedores. Neste domingo, por exemplo, os fãs criaram uma nova música para o atleta: "glória, glória, aleluia, é Gabriel Jesus."

O talento dele é tão nítido que seus próprios companheiros já enxergam o menino indo longe no futebol. E festejam o fato de Gabriel Jesus ser uma pessoa bem centrada. "Sabemos que ele é bem tranquilo e a tendência é crescer. É um atleta que tem os pés no chão", comentou Rafael Marques.

A próxima partida do Palmeiras será na quarta-feira, às 22h, no Serra Dourada, em Goiânia, contra o Goiás. A vitória sobre o Joinville encheu o time de moral e a expectativa é de mais uma boa partida para se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro. "Foi uma vitória que dá mais confiança para o jogo de quarta-feira. Independente de quem estiver em campo, temos de vencer", concluiu Rafael Marques.