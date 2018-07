Companheiros de seleção colombiana exaltam esforço de Falcao Garcia

BOGOTÁ - Os companheiros do atacante Falcao García na seleção colombiana elogiaram o esforço dele para se recuperar a tempo para a Copa do Mundo. O zagueiro e capitão Mario Yepes disse nesta terça-feira, por exemplo, que o artilheiro do Monaco e da Colômbia está fazendo o máximo esforço para estar apto a jogar no Brasil.

Falcao García vinha fazendo fisioterapia em Mônaco e se juntou no último domingo à seleção que treina em um complexo esportivo e hoteleiro em Cardale, nos arredores de Buenos Aires. "Ele está bem, contente de estar aqui, e nós estamos contentes por ter ele no grupo", destacou Yepes.

Principal esperança da seleção colombiana, Falcao García rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo no dia 22 de janeiro, em uma partida pelo Monaco. A Colômbia estreia somente no dia 14 de junho na Copa do Mundo, mas o técnico José Pekerman precisa entregar a lista final com os 23 convocados até a próxima segunda-feira.

O meio-campista Carlos Sánchez foi outro que valorizou o esforço de Falcao García. "Ele é um jogador importantíssimo para o grupo", disse o jogador, acrescentando que o atacante está trabalhando forte para estar na Copa.

A seleção colombiana estreia contra a Grécia, em 14 de junho, no Mineirão. Em seguida, pega a Costa do Marfim, dia 19, em Brasília, e o Japão, dia 24, na Arena Pantanal.