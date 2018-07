Companheiros no Real não passam a bola para Bale, diz agente

Gareth Bale passa por um mal momento no Real Madrid porque seus companheiros de time não passam a bola para ele o suficiente, mas o jogador não tem planos de deixar o clube, de acordo com o agente do meia galês.

A problemática segunda temporada de Bale na Espanha chegou a mais um de seus piores momentos com o fraco desempenho do jogador durante a derrota para a Juventus, pela Liga dos Campeões, na semana passada, e ele teve mais uma atuação apagada no empate em 2 x 2 com o Valência pelo Campeonato Espanhol, no sábado.

“O Real precisa trabalhar com Gareth e passar a bola mais para ele”, disse o agente de Bale, Jonathan Barnett, segundo o jornal britânico Sunday Telegraph.