Comparado a Kaká, Lucas pode deixar o PSG e jogar na Itália

MILÃO - Em baixa na seleção brasileira e sem conseguir uma vaga de titular absoluto no milionário Paris Saint Germain, da França, o meia Lucas pode estar de mudança para a Itália. O jogador brasileiro interessa a Inter de Milão e a Juventus, informa os jornais Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

A primeira opção das equipes era a contração do atacante argentino Ezequiel Lavezzi, mas ele foi dado como intransferível por Laurent Blanc, técnico do PSG. No entanto, o clube francês admite negociar o brasileiro, por empréstimo, e Menez, em definitivo.

"Lucas é um jogador rápido, potente e técnico. Sua melhor característica: a velocidade com a bola nos pés e o drible. Quando fazia maravilhas no São Paulo, diziam que parecia com o Kaká. E realmente se parece pelas acelerações com a bola, mas o Kaká faz mais gols e tem mais visão de jogo. Só que no PSG o Lucas não tem tanta chance de progredir, e a Itália seria ideal para ele - destaca a Gazzetta dello Sport.

O mesmo jornal, no mês de novembro, cogitou uma troca entre Juventus e PSG. O time italiano mandaria o volante Paul Pogba e em troca receberia Lucas. Atual campeã italiana, a Velha Senhora busca um jogador para jogar pelos lados do campo.

Lucas deixou o São Paulo em janeiro de 2013 por € 43 milhões (R$ 108,34 milhões). O valor foi pago à vista pelos franceses, mas o meia não conseguiu se destacar e agora pode ser emprestado para ganhar experiência.