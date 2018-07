COMPARADO A LUCAS LIMA NO SANTOS, CAIO JÁ É ALVO DOS EUROPEUS

Vários garotos aparecem como candidatos a craque no Santos, mas quem desperta maior atenção é Caio, do time Sub-20. Meia técnico, que lembra fisicamente e no futebol Lucas Lima, o garoto já recebeu proposta de grandes clubes da Europa.

No meio do ano, Caio passou duas semanas na Espanha onde negociou com o Atlético de Madrid, mas as conversas não foram adiante. Pouco depois, o Valencia e o Braga também apareceram interessados em seu futebol.

“Me sinto preparado para jogar na Europa, mas o meu sonho e da minha família é eu jogar no time profissional, conquistar títulos e depois ir jogar fora”, contou o garoto, que chegou ao clube após passar por uma peneira com cerca de 300 meninos. “Santos tem uma grande estrutura, mas foi fantástico conhecer Madri. Eles têm sete campos e um mini estádio só para a base”, conta, encantado com o que viu.

Natural de Praia Grande, cidade próxima de Santos, Caio tem como empresário o craque do futsal, Falcão, que o descobriu quando ele já defendia a equipe alvinegra. “Fiz uma final pelo Sub-11 do Santos, me destaquei e tinham dois observadores que trabalham com ele assistindo o jogo. Vieram falar comigo e acertamos”, explicou.

Embora seja de outro esporte, a experiência e conhecimento de Falcão ajuda o meia no desenvolvimento de sua carreira e nos contatos. “Ele vive o meio do futebol e claro que tê-lo como agente abre portas. Além disso, ele sempre me aconselha, me dá toques e explica como fazer as coisas certas”.

Caio é um dos garotos cotados para serem aproveitados no ano que vem pelo time profissional. Mas antes deve assinar um novo contrato com o time alvinegro, já que o vínculo atual se encerra em julho do ano que vem e ele pode, no fim do ano, assinar contrato com qualquer outro clube e sair de graça.

Após o término do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica vai se reunir com representantes da base para definir possíveis nomes que podem integrar o elenco principal em 2016.

Neste ano, dos 34 jogadores que fazem parte do elenco comandado por Dorival Júnior, 18 vieram da base, com destaque para Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia e Gabriel, que hoje são titulares absolutos.