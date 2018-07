Recebido com moral, Negueba se vê 'maduro' em chegada ao Grêmio

O Grêmio apresentou nesta quinta-feira mais um reforço para o Campeonato Brasileiro. O atacante Negueba chegou após passagem pelo Coritiba e foi recebido com moral pelo vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Alberto Guerra, que o comparou a um ídolo gremista do início dos anos 80.

"Era uma vontade de longa data do clube contar com ele. Temos certeza que fará um grande trabalho. Me arrisco a dizer, quem sabe, que estamos recebendo nosso novo Paulo Isidoro", disse Guerra, lembrando do ex-ponta que conquistou o título brasileiro de 1981 pelo Grêmio.

Negueba, no entanto, chegou ao time gaúcho com pretensões mais modestas. Revelado pelo Flamengo, era tido como grande promessa, chegou a ter alguns bons momentos, mas nunca correspondeu à expectativa depositada. Passou pelo São Paulo, por empréstimo, e chegou no ano passado ao Coritiba, onde foi bem. No Grêmio, ele quer apenas ser o jogador que todos esperavam.

"Pretendo voltar a ser o Negueba que todos estavam esperando", disse. "Quero recuperar minha carreira, meu objetivo é ganhar o Brasileiro e vi essa chance aqui. Vou fazer de tudo para isso", comentou.

Em sua passagem pelo Flamengo, o técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a dizer que Negueba tinha "alegria nas pernas", o que o jogador pretende recuperar no Grêmio. "Pretendo recuperar isso. O Grêmio é um grande clube, a tabela está mostrando que o Grêmio vem com bastante força e eu espero ajudar na conquista deste campeonato."