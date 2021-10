Competições de futebol poderão manter as cinco substituições nos jogos permanentemente

O International Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do futebol, decidiu que cada competição pode escolher, sem limite de tempo, cinco substituições por equipe em cada partida, em vez de três.

O comitê consultivo técnico "recomendou que cada competição possa decidir aumentar o número de substituições em função das necessidades do seu ambiente futebolístico", explicou a entidade, referindo-se à regra das cinco alterações, que foi introduzida no meio da pandemia covid-19 para ajudar os times a lidar mais facilmente com cronogramas de competições com muitos jogos após o fim da paralisação das atividades por conta do combate ao novo coronavírus.

A alteração, uma emenda à "regra 3" do futebol, foi revisada em maio de 2020 pelo Ifab e era, em princípio, temporária. Inicialmente, deveria terminar no final de 2021 para as competições de clubes e até 31 de julho de 2022 para os jogos de seleções.

As interrupções temporárias ou permanentes de vários campeonatos na temporada 2019-2020 devido à pandemia fizeram com que os calendários ficassem carregados de jogos assim que as competições puderam ser retomadas.

O Ifab decidiu estender a medida por alguns meses, até 31 de dezembro de 2022, após "uma análise global do impacto atual do covid-19 no futebol".

Nem todas as competições optaram por um aumento no número de substituições por equipe. O Campeonato Inglês foi o torneio mais proeminente a resistir à mudança, embora a Copa da Liga Inglesa tenha autorizado as cinco substituições a partir das oitavas de final.

O Ifab também sugeriu que o número de janelas para efetivar as mudanças permaneça o mesmo: três interrupções do jogo, além das demais. Essa medida é muitas vezes criticada por clubes menores, que consideram que beneficia os grandes, que podem contar com elencos maiores em qualidade e quantidade.

Por outro lado, a implementação do teste de duas substituições específicas em caso de concussões deve ser estendida para além de agosto de 2022, uma vez que o baixo número de incidentes ainda não permite que conclusões confiáveis sejam observadas, divulgou o Ifab.

Essas decisões ainda não foram apresentadas e validadas na Assembleia Geral da entidade, que será realizada no início de março em Zurique.