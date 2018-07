Comportamento de Diego Costa foi sujo, critica Pelé

O comportamento de Diego Costa, do Chelsea, na partida do fim de semana contra o Arsenal foi ruim para a imagem do futebol e mandou uma mensagem errada para as crianças, disse Pelé na véspera da abertura de uma exibição em Londres para celebrar seu aniversário de 75 anos.

Amplamente considerado o melhor jogador de todos os tempos, Pelé foi duro em relação ao brasileiro naturalizado espanhol, que recebeu uma punição de três jogos da comissão disciplinar nesta semana, depois que o árbitro não o viu colocando as mãos no rosto do zagueiro do Arsenal Laurent Koscielny.

"Não é uma mensagem para as crianças", disse Pelé ao Daily Telegraph. "Ele não recebeu cartão vermelho, mas foi punido. Foi sujo". "Isto não é bom para o futebol. Mas foi um erro". Pelé completa 75 anos em 23 de outubro, mas a exibição, com trabalhos de artistas renomados, como Andy Warhol, estreia no sábado na Halcyon Gallery, em Londres.