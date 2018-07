Comprado pelo Santos, zagueiro Jubal assina até 2017

SANTOS - Pouco depois de oficializar a contratação do lateral-direito Cicinho, ex-Ponte Preta, o Santos anunciou nesta quarta-feira que acertou a compra dos direitos federativos do zagueiro Jubal, de apenas 19 anos, que já estava no time desde o segundo semestre de 2011, mas pertencia ao Vila Nova-GO.

O jogador havia sido emprestado pelo clube goiano e é considerado um defensor promissor, fato que motivou a diretoria santista a acertar um contrato longo com o atleta. Ele assinou um compromisso para defender o time até dezembro de 2017 e o clube já vislumbra a possibilidade de no futuro ver a sua zaga titular formada por Jubal e Gustavo Henrique, outro garoto do elenco, este com 20 anos.

Pelo Santos, Jubal se sagrou campeão da última Copa São Paulo Futebol Júnior, em janeiro, e já fez dois jogos como titular pela equipe principal. O zagueiro também conquistou com o time o Campeonato Paulista Sub-20 no ano passado, sendo que em 2013 foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira desta categoria. Pela equipe nacional, ele levantou as taças do Torneio de Toulon, na França, e da Valais Youth Cup, na Suíça.