Comprado pelo São Paulo, Gabriel Rodrigues será emprestado a time japonês

Dois dias depois de o São Paulo anunciar a compra do atacante Gabriel Rodrigues, que se destacou no sub-20 do clube emprestado pelo Guarani, nesta sexta-feira ele já mudou de time novamente. O jogador, de 20 anos, foi anunciado como reforço o Ventforet Kofu, equipe da primeira divisão do Japão.

Quando noticiou a compra dos direitos econômicos e federativos de Gabriel, o São Paulo não indicou que ele seria aproveitado no elenco profissional, apesar de não ter mais idade para jogar na base. Nesta sexta, o motivo foi revelado. Ele passará todo o ano de 2017 no Japão, com empréstimo se encerrando em 1.º de janeiro de 2018. Com o São Paulo, ele tem contrato até o fim de 2019.

Gabriel chegou ao São Paulo em julho e fez 12 gols em 16 jogos pelo sub-20, com destaques para os três na goleada por 5 a 0 sobre o Corinthians no Paulista. Ele ainda participou de outras 12 partidas pela Copa Paulista, que o São Paulo jogou com seu time sub-20. Antes, havia atuado pelos profissionais do Guarani.

No Ventforet Kofu, Gabriel vai se unir aos também brasileiros Dudu (ex-Figueirense) e Marquinhos Paraná (ex-Cruzeiro), além de Davi, atacante que fez carreira no Japão. A ideia é repetir o sucesso do empréstimo de Ademilson, que foi bem no Yokohama Marinos e acabou vendido ao Gamba Osaka. Por 60% dos direitos econômicos do jogador, recebeu mais de US$ 3 milhões (mais de R$ 10 milhões à época, em outubro).