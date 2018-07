Comprado por time chinês, Óscar Romero é emprestado ao Alavés até janeiro de 2018

Destaque do Racing, da Argentina, nas últimas temporadas, o meia paraguaio Oscar Romero - irmão gêmeo de Angel Romero, do Corinthians - teve recentemente os seus direitos econômicos adquiridos pelo Shangai Shenhua, da China. Mas ele não vai jogar no futebol chinês, pelo menos por enquanto. Nesta terça-feira, o Alavés, da Espanha, anunciou a chegada do jogador por empréstimo até janeiro de 2018.

Além disso, no contrato, está prevista a possibilidade de que Oscar Romero permaneça na equipe da região do País Basco - que ocupa a 12.ª colocação no Campeonato Espanhol - até o fim da temporada de 2017/2018, desde que clubes e atleta cheguem a um acordo.

O meia de 24 anos já foi convocado para a seleção paraguaia 26 vezes e, segundo comunicado emitido pelo Alavés, "pode jogar tanto de meia ofensivo quanto de meia-esquerdo ou meia-direito". "É um dos jogadores mais promissores por sua qualidade com a perna esquerda e sua fabulosa visão de jogo", acrescentou a nota.

Óscar Romero já esteve na mira de times brasileiros como Fluminense, Palmeiras e até do Corinthians, onde poderia jogar ao lado de seu irmão.