Comprado, Rhodolfo assina em definitivo com o Grêmio

Por pouco mais de duas horas, Rhodolfo ficou sem condições de jogo nesta terça-feira. Mas tudo não passava de mera formalidade. De tarde, o contrato dele com o São Paulo foi rompido. Depois, no início da noite, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) de CBF o novo vínculo dele com o Grêmio.

Rhodolfo está em Porto Alegre desde o primeiro semestre do ano passado, emprestado pelo São Paulo. No fim da última temporada, o clube paulista cogitou não renovar o empréstimo, mas acabou cedendo porque conseguiu, em negociação paralela, se reforçar com Souza, que pertence ao Grêmio e foi cedido.

Na semana passada, as duas diretorias fecharam acordo em definitivo. Rhodolfo foi comprado pelo Grêmio por valor não revelado. Com o dinheiro recebido, o São Paulo vai pagar, ao clube gaúcho, a multa contratual para ficar com Souza em definitivo.