Veja como comprar ingressos para a Copa América 2019

A próxima edição da Copa América 2019 tem como principal atração o fato dela ser realizada no Brasil. O torneio acontece entre 14 de junho e 7 de julho e os ingressos para as jogos já são vendidos na internet. O primeiro lote, com um total de 228 mil entradas, é vendido até o dia 24 e os preços variam de R$ 60 a R$ 890.

Na sexta-feira, a Conmebol informou que foram vendidos mais de 100 mil ingressos até aquele momento. A alta procura fez com que o site oficial de vendas passasse por instabilidade e chegasse a ficar fora do ar por alguns instantes. Cada pessoa terá direito a comprar até cinco ingressos, para sete jogos, totalizando 35 ingressos. A venda acontece por ordem de chegada. Ou seja, quem acessa primeiro e seleciona um jogo tem a prioridade para concluir a compra.

Há ingressos para jogos do Brasil na Copa América 2019?

Não. Segundo a Conmebol, ainda na noite de sexta-feira, todos os ingressos para os jogos da seleção estavam reservados. A decisão da competição também não há mais entradas.

O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho, no Morumbi. Depois, vai até Salvador e joga no dia 18 e se despede da fase de grupos no dia 22, novamente em São Paulo.

Quem o Brasil vai enfrentar na Copa América

O sorteio dos grupos da Copa América acontecerá no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. O Brasil, por ser país-sede, é o único que já sabe onde fará seus três jogos da primeira fase, mas ainda não conhece nenhum dos adversários. Vão participar do torneio as seguintes seleções: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela como representantes da América do Sul. E nesta edição, o Japão e o Catar também foram convidados e disputarão a competição.

Onde será disputada a Copa América

Serão seis estádios utilizados no torneio: Arena Corinthians, Morumbi, Maracanã, Mineirão, Arena do Grêmio e Arena Fonte Nova.

Jogos que serão realizados em cada estádio

Arena Corinthians (São Paulo)

1 jogo da fase de grupos

1 jogo das quartas de final

Disputa pelo 3º lugar

Morumbi (São Paulo)

3 jogos da fase de grupos (Abertura e mais dois)

Maracanã (Rio de Janeiro)

3 jogos da fase de grupos

1 jogo das quartas de final

Final

Mineirão (Belo Horizonte)

4 jogos da fase de grupos

1 jogo da semifinal

Arena do Grêmio (Porto Alegre)

3 jogos da fase de grupos

1 jogo das quartas de final

1 jogo da semifinal

Arena Fonte Nova (Salvador)

4 jogos da fase de grupos

1 jogo das quartas de final