Compre o 'Estado' neste domingo e ganhe o álbum da Copa

SÃO PAULO - Anote na agenda e corra às bancas. Na compra da edição do jornal O Estado de S. Paulo deste domingo, você ganhará em primeira mão o álbum oficial da Copa do Mundo 2010, produzido pela Panini.

O álbum de figurinhas é mania entre os torcedores em ano de Copa do Mundo. Individualmente, o livro ilustrado sairá ao preço de R$ 3,90. Contudo, o álbum será distribuído gratuitamente aos leitores que compraram a edição deste domingo de O Estado de S. Paulo.

Na Copa de 2006, foram vendidos mais de 100 milhões de envelopes no Brasil - só ficou abaixo da Alemanha, sede do Mundial. A expectativa da Panini é que os números superem a última Copa.

O álbum da Copa do Mundo contém 640 cromos no total. O preço de cada envelope é de R$ 0,75, e contém cinco cromos. A Panini ainda distribuirá 30 mil mini bolas do Mundial através de vales brindes.