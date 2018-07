Comunidade LGBT elogia ação 'contra o preconceito' de Emerson Sheik

SÃO PAULO - O Grupo Dignidade LGBT divulgou nesta manhã uma nota de apoio a Emerson Sheik, muito criticado por boa parte dos torcedores depois de publicar foto no Instagram dando um selinho em um amigo, após a última vitória do Corinthians, no domingo.

A comunidade em defesa dos direitos das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais repudia a "reação exacerbada e preconceituosa", vista especialmente nas redes sociais, ao atacante e parabeniza "a coragem e o desprendimento dos dois, que num gesto corajoso dizem não ao preconceito e ao machismo".

Emerson se pronunciou nesta segunda sobre a polêmica, em entrevista ao programa Dono da Bola, e criticou o machismo no futebol. "Quero deixar claro que em nenhum momento desrespeitei alguém. Lá era o Emerson pessoa. O Isaac é um cara que eu tenho imenso carinho, que agrega muito na minha vida. E o Isaac é um queridão. A esposa dele está grávida, está vindo um menininho. E daí a galera levou para um lado negativo. Acho que é um preconceito babaca".

Cinco torcedores foram ao Centro de Treinamento Joaquim Grava, na tarde de ontem, levando faixas em protesto à iniciativa do atleta, com dizeres como "Vai beijar a P.Q.P.", "Aqui é lugar de homem", "Viado não" e "Respeito".