Conca celebra título, mas cobra estrutura do Fluminense

Destaque do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, o meia Conca voltou a exaltar, nesta segunda-feira, a grande campanha da equipe, que a levou ao título da competição. No entanto, o próprio jogador alertou para a necessidade de mudanças e melhorias na estrutura do clube.

"Com certeza, o clube tem que melhorar a estrutura e todo mundo sabe disso. Temos que continuar com seriedade para fazer um grande campeonato em 2011", declarou o jogador, durante a entrega do prêmio Bola de Prata, da revista Placar.

Principal jogador do Fluminense, o argentino tem contrato com o clube até o fim de 2011. Mesmo com o fim do vínculo ainda distante, a diretoria já tenta renová-lo. A proposta é para que ele fique por mais cinco anos na equipe carioca.

"Falei com o Celso (Barros, presidente da Unimed, principal patrocinadora do Fluminense), para renovar com o Fluminense, mas ainda não tem nada acertado", afirmou o meia.

O sucesso de Conca no Brasileirão foi tão grande que alguns jornais e torcedores argentinos passaram a pedir sua convocação para a seleção do seu país. "Hoje a Argentina conta com grandes jogadores, está bem servida, e se não tenho vaga é porque preciso melhorar alguma coisa, mas estou feliz com a seleção argentina do jeito que está. Todo mundo sonha estar na seleção, mas a Argentina conta com grandes jogadores", analisou.