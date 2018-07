Conca descarta trocar Fluminense pelo Porto

"Para mim é um orgulho estar no Fluminense e o dia a dia me faz bem. Estou feliz com tudo, com o clube e a cidade. Acho que não tem porque sair", afirmou Conca, que é um dos jogadores mais idolatrados pela torcida do Fluminense.

O meia negou que gostaria de ir para o Porto pelo time ter vários jogadores argentinos, como Ernesto Farias e Fernando Belluschi. "Argentino por argentino o Fluminense tem o Equi González. Não tenho intenção de deixar o Fluminense neste momento", disse.

Conca espera ser campeão da Libertadores antes de sair do clube das Laranjeiras. "Quero ainda um dia poder retribuir todo o carinho que a torcida demonstra por mim em campo. Gostaria de conquistar a Libertadores que é um desejo da torcida e passa a ser meu também", comentou.