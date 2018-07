Conca e Flu brilham no Prêmio Craque Brasileirão Campeão brasileiro no dia anterior, o Fluminense foi o time mais prestigiado no Prêmio Craque Brasileirão, evento realizado na noite desta segunda-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro pela Confederação Brasileira de Futebol para premiar os melhores jogadores do Nacional. Sob os olhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assistiu a tudo de um camarote, o time carioca teve dois representantes no time "ideal", além do melhor técnico, Muricy Ramalho, do Craque da Galera e do Craque do Brasileirão, títulos que ficaram com o argentino Conca.