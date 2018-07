Conca faz dois gols e Fluminense assume liderança isolada do Brasileirão

RIO - Com dois gols de Conca, o Fluminense abriu três pontos na liderança do Campeonato Brasileiro para Cruzeiro e Corinthians (57 a 54) ao derrotar o Grêmio por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Engenhão, pela sequência da 32.ª rodada. A vitória interrompe uma série de cinco jogos de jejum dos cariocas, enquanto que os gaúchos conhecem a primeira derrota depois de nove rodadas.

Os minutos iniciais foram movimentados. O Fluminense tentou se impor, procurando acuar os visitantes. Mesmo dominando as ações, as chances de gol eram raras. Enquanto isso, o Grêmio não encontrava as oportunidades de encaixar o contra-ataque que tanto procurava.

Era necessário que alguém demonstrasse brilho individual. Não foi surpresa que esse alguém foi Conca. Com joelho a lhe incomodar e tudo, o argentino girou na entrada da grande área e acertou lindo chute no ângulo direito alto de Victor, aos 19 minutos. O clube tricolor gaúcho assustou com Souza, aos 38, e André Lima, aos 42, que quase empataram.

O Grêmio continuou melhor no início do segundo tempo. Agredindo, apertando, cercando a área adversária constantemente. Faltava, porém, mais eficiência na criação de jogadas incisivas. A melhor chance gaúcha na partida veio aos 10 minutos, mas André Lima desperdiçou completamente livre o cruzamento da esquerda. O técnico Renato Gaúcho ainda teve o direito de reclamar de um pênalti claro sofrido por Jonas aos 19, que o árbitro paranaense Heber Roberto Lopes, encoberto, não viu.

Erro que custou caro, pois em contra-ataque, o Fluminense selou a vitória. Aos 36 minutos, Conca serviu Washington, que chutou cruzado. O mesmo Conca acompanhou a jogada e apenas conferiu para o gol vazio.

Pela 33.ª rodada, os dois times jogarão como visitantes na próxima quarta, às 19h30. O Fluminense enfrentará o Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o Grêmio terá pela frente o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FLUMINENSE - 2 - Ricardo Berna; Mariano, Leandro Euzébio, Gum e Carlinhos; Fernando Bob (Valencia), Diguinho (Belletti), Marquinho, Julio Cesar (Thiaguinho) e Conca; Washington. Técnico: Muricy Ramalho.

GRÊMIO - 0 - Victor; Gabriel, Paulão, Rafael Marques e Fábio Santos (Gilson); Vilson, Souza, Lúcio e Douglas; Jonas e André Lima (Júnior Viçosa). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols - Conca, aos 19 minutos do primeiro tempo; Conca, aos 36 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Washington, Diguinho, Gum e Ricardo Berna (Fluminense); Rafael Marques, Souza, Douglas e Gilson (Grêmio); Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa-PR); Renda - Não disponível; Público - 13.592 pagantes; Local - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).