Conca faz gol na estreia em time chinês

O ex-tricolor, que começou no banco e entrou no decorrer da partida, marcou seu gol - o quarto de sua equipe - aos 40 minutos do segundo tempo.

Muito festejado pelos 50 mil torcedores presentes no Tianhe Stadium, Conca chutou de longe e contou com desvio na zaga adversária para enganar o goleiro do Nanchang Hengyuan.

O Guangzhou Evergrande conta ainda com os brasileiros Muriqui e Cléo, que também marcaram na goleada. Com a vitória, a equipe de Conca tem agora 40 pontos em 16 partidas, com confortáveis nove pontos de vantagem na liderança da Superliga da China.

No dia 3 de agosto, o Guangzhou Evergrande medirá forças com o Real Madrid.