Conca fica fora do treino, mas não preocupa médicos do Fluminense

RIO - No treino desta sexta-feira, o Fluminense teve uma ausência importante. O meia argentino Darío Conca sentiu dores musculares nas pernas e foi preservado das atividades. Contudo, os médicos do clube acreditam que ele terá condições de viajar para enfrentar o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre.

Já o volante Valencia, presente na pré-lista da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo, voltou a fazer atividades físicas dentro de campo nesta sexta-feira. Mas, como ainda se recupera de problemas musculares, não deve ter condições de participar do próximo jogo do Fluminense.

O recém-contratado Fabrício também realizou trabalhos físicos no gramado. É a primeira vez que o zagueiro treina com seus companheiros dentro de campo desde que chegou ao clube. No entanto, ainda não há previsão para a sua estreia com a camisa do Fluminense.