Conca: 'Foi o melhor ano da minha carreira'

RIO - Maior vencedor individual na premiação da CBF, o meia Conca não esconde a alegria pelas conquistas e pelo título de campeão brasileiro. Nesta quarta-feira, o jogador do Fluminense admitiu que viveu sua melhor temporada da carreira neste ano.

Veja também:

Conca não descarta defender seleção brasileira

"Foi o melhor ano da minha carreira, um ano que tudo deu certo na minha vida. Estou feliz por acabar o ano como campeão e sabendo que a torcida do Flu está muito feliz. Minha família está feliz e isso não tem preço, é muito importante para mim", declarou Conca, vencedor dos prêmios de Melhor Meia-Esquerda, Craque do Brasileirão e Craque da Galera.

O argentino também disse estar satisfeito com a resposta do clube e das arquibancadas. "Acho que todos dentro do Flu e os torcedores me tratam muito bem e quero fazê-los felizes sempre. O Fluminense é um clube muito grande para ficar sem ganhar muito tempo", comentou.

Com o fim da maratona do Brasileirão, com uma sequência de dois jogos por semana no segundo semestre, Conca avisou que só quer descansar nas próximas semanas, antes de pensar na Libertadores de 2011.

"Estou muito cansado, pois a temporada foi longa e tivemos muitos jogos. Tive a sorte de não me machucar, mas alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar, pois jogo quarta e domingo fica muito difícil de um jogador não se machucar."