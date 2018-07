Conca passou por cirurgia para corrigir lesão no joelho esquerdo

RIO - O meio-campista Conca passou por uma artroscopia no joelho esquerdo na manhã desta segunda-feira. Principal destaque do Fluminense na conquista do título brasileiro, o argentino deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês.

Segundo informou o time carioca, Conca passa bem após a cirurgia e deve receber alta na noite desta segunda ou, no máximo, na manhã de terça-feira. Após uma semana de repouso, ele iniciará tratamento fisioterápico.

A artroscopia estava prevista desde o fim do Campeonato Brasileiro. Único atleta do Fluminense a disputar todas as 38 rodadas da competição, o meia entrou em campo com dores nas últimas partidas por conta da maratona de jogos.

"A cirurgia foi boa. Ele tinha uma lesão no menisco do joelho esquerdo, já deve receber alta ainda hoje (segunda-feira) e ficará uma semana de repouso. Depois, na próxima semana, começa a fisioterapia, que deve durar três ou quatro semanas", explicou o médico Douglas Santos, responsável pela artroscopia junto com Vitor Favilla.