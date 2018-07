Conca quer 'surpreender' Atlético em decisão do 3.º lugar

MARRAKESH - Se depender de Darío Conca, o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar. O meia argentino quer surpreender o Atlético Mineiro, derrotado de forma inesperada na semifinal, para levar o Guangzhou Evergrande ao terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no Marrocos.

Conca prega respeito ao time brasileiro, que enfrentou algumas vezes com a camisa do Fluminense, mas aposta em uma nova surpresa na competição. "O Atlético é campeão da Libertadores com méritos e certamente teremos um desafio complicado, mas confio nesse grupo e acho que podemos surpreender neste sábado", disse o argentino.

Um dos principais jogadores do Guangzhou, o atacante Elkeson também mostra empolgação antes do confronto, a ser realizado às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado. "Amanhã vamos entrar em campo para mais um grande desafio com a camisa do Guangzhou. Já fizemos um bonito papel de ter vencido a Champions League da Ásia e ter chegado até aqui, mas queremos e podemos mais do que isso."

"Temos a chance de brigar pelo terceiro lugar do Mundial de Clubes e nosso grupo está muito focado nisso. Espero terminar essa temporada com uma boa exibição e que nossa equipe consiga faça uma grande partida", projetou o brasileiro.

Dupla de Elkeson no ataque chinês, Muriqui espera um duelo complicado, mas também sonha com a vitória. "Acredito que o Atlético jogará com uma postura diferente da que teve no jogo passado e esperamos um jogo muito duro. Vamos entrar em campo para uma partida como se fosse uma final de campeonato. Temos a possibilidade de entrar para a história do futebol chinês e nosso time tem consciência disso", declarou.