Conca recebe apoio da família antes de jogo decisivo

Em sua terra natal, o jogador argentino contou com o apoio da família, que o visitou na concentração da equipe carioca num hotel em Buenos Aires. "Família é uma palavra forte. É a minha vida, são as pessoas que eu amo, de onde eu tiro força. Procuro sempre compartilhar as minhas alegrias com eles", declarou Conca, após o contato com os familiares.

A situação do Fluminense na competição continental não é fácil. O time é o lanterna do Grupo 3, com cinco pontos, e não depende só de si para avançar à próxima fase. Além de vencer na Argentina, precisa que o América do México vença o Nacional em Uruguai. Por isso mesmo, todo apoio nesse momento pode ajudar o clube carioca, como a família de Conca.

É também nessa hora difícil que o torcedor costuma demonstrar sua fidelidade ao clube. Com o do Fluminense não é diferente. Os 700 ingressos colocados à venda no Brasil foram vendidos antecipadamente e um grupo de brasileiros ainda adquiriu as suas entradas em Buenos Aires. Com isso, espera-se que cerca de mil torcedores do clube estejam no Estádio Diego Armando Maradona.