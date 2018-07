Conca renova o contrato com Fluminense por mais cinco anos

RIO - A diretoria do Fluminense anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do meia Conca por cinco anos. Principal jogador do time na campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro 2010, o argentino ficará no clube carioca até dezembro de 2015.

O acerto foi definido em reunião que contou com o jogador, o vice-presidente de Futebol Alcides Antunes e Celso Barros, presidente da Unimed, patrocinadora do Fluminense. Satisfeito com o acordo, Conca comemorou a permanência nas Laranjeiras.

"É mais uma felicidade que o Fluminense me dá. O Celso e o Alcides foram muito legais, entenderam a minha vontade de permanecer no clube e ajudaram nessa permanência, são duas pessoas maravilhosas. Estou muito feliz por tudo ter dado certo. Quero continuar no Fluminense por muito tempo, representando essa torcida maravilhosa", declarou.

Conca chegou ao Fluminense em 2008 para a disputa da Copa Libertadores, quando o time foi vice-campeão. Desde então, o argentino vem se destacando na equipe titular. Neste ano, foi fundamental na conquista do Brasileirão. Conca recebeu os prêmios da CBF de Melhor meia esquerdo do campeonato, Craque da competição e Craque da galera.