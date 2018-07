Conca vem ao Brasil para férias e preocupa chineses Conca está de férias no Brasil. Mas a estada do meia no País pode se estender por tempo indeterminado. O presidente do clube chinês no qual atua o argentino revelou que Conca deixou uma carta comunicando que não retornaria ao Guangzhou Evergrande para a próxima temporada. Nas palavras de Liu Yongzhuo, a carta do meia lia: "Eu fui e não vou voltar".