Concacaf anuncia apoio à reeleição de Infantino para a presidência da Fifa

A Concacaf anunciou nesta sexta-feira, em reunião em San José, na Costa Rica, que vai apoiar Gianni Infantino na próxima eleição presidencial da Fifa. O dirigente suíço vai buscar a reeleição na votação marcada para o congresso da entidade, que será realizada em Paris, no dia 5 de junho, antes do início do Mundial Feminino.

Infantino tem promessas públicas de apoio de cada confederação continental de fora da Europa. Diante desse cenário favorável a ele, não parece provável que algum nome seja apresentado como adversário para o suíço até a data-limite para isso, o dia 5 de fevereiro.

Na eleição, Infantino buscará um primeiro mandato completo. Ele assumiu a presidência da Fifa em fevereiro de 2016 para substituir Joseph Blatter, que renunciou após o início nos Estados Unidos de uma série de investigações de caso de corrupção na entidade gestora do futebol mundial.

No Congresso Extraordinário da Fifa, realizado em fevereiro de 2016, Infantino superou o bareinita Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, o príncipe jordaniano Ali Al Hussein, e o francês Jérôme Champagne. Agora, não deverá ter oposição para se manter à frente da entidade.