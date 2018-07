Concacaf dá vitória para Honduras na Copa Ouro e pune Guiana Francesa e Malouda

A Concacaf declarou nesta sexta-feira a seleção de Honduras como vencedora pelo placar de 3 a 0 na partida em que a equipe havia empatado sem gols com a Guiana Francesa na Copa Ouro, na última terça, e suspendeu Florent Malouda por duas partidas porque o jogador foi escalado nesse duelo apesar de ter representado a França no passado.

Malouda, com passagem pelo Chelsea e 80 partidas disputadas pela seleção francesa, não estava apto para jogar pelo seu país-natal no torneio regional das Américas Central e do Norte e do Caribe, mas ainda assim atuou pelo Guiana Francesa nos 90 minutos da partida, sendo, inclusive, o capitão da equipe.

Além da punição esportiva, a Concacaf também explicou que a federação da Guiana Francesa foi multada por um valor não especificado. A Guiana Francesa é um território ultramarino da França que não tem o reconhecimento da Fifa, ainda que possua da confederação continental que leva em consideração as regras da entidade máxima do futebol na Copa Ouro.

A mudança do resultado deixa Honduras con três pontos, em terceiro lugar no Grupo A, enquanto Guiana Francesa ocupa a última posição, sem nenhum. Já Canadá e Costa Rica estão ambas com quatro. Na rodada final da chave, nesta sexta-feira, os costarriquenhos duelarão com Guiana Francesa e os canadenses medirão forças com os hondurenhos em partidas agendadas para Frisco.

Os dois primeiros colocados de cada uma das três chaves avançam às quartas de final da Copa Ouro, que está sendo disputada nos Estados Unidos. assim como os dois melhores terceiros colocados.