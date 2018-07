Concacaf terá Pré-Eliminatórias para a Copa de 2014 A Fifa informou nesta terça-feira que os dez países com pior ranking da região das Américas Central e do Norte, e do Caribe disputarão uma fase preliminar para brigar por vagas nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil.