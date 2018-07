Concessionária propõe um shopping ao lado do Maracanã

RIO - O Complexo Maracanã Entretenimento, concessionário do estádio, entregará ao governo do Rio nesta segunda-feira uma proposta para manter a concessão mediante a construção de um shopping e um estacionamento na área destinada ao Parque Glaziou, ao lado da Quinta da Boa Vista. As novas construções,com uma área de lazer de 85 mil metros quadrados, constituem a principal alternativa da empresa, controlada pela empreiteira Odebrecht, depois que o governo estadual recuou da demolição do Estádio Célio de Barros e do Parque Aquático Júlio Delamare.

Pelo novo projeto, uma passarela ligaria os novos prédios, situados do outro lado da via férrea, ao Maracanã. O Estado apurou que o concessionário trabalha nesta proposta, com algumas alternativas não muito diferentes da original, mas não cogita devolver a concessão ao governo. Pelo contrato, o Estado, se decidir retomar o estádio, terá de arcar com despesas e multas e, entre recursos que deixará de receber e gastos com manutenção, terá despesa de R$ 2,6 bilhões, ao longo de 35 anos, considerando a cotação atual.

Uma alternativa envolvendo a possível participação dos clubes cariocas na administração do Estado é vista com ceticismo, devido aos problemas que enfrentam para cuidar de seus próprios negócios. O concessionário, porém, segundo apurou o Estado, encara a situação com tranquilidade, porque já é o administrador do complexo. Está marcado para esta segunda-feira um protesto do Comitê Popular da Copa e Olimpíada para a porta do edifício onde fica a Odebrecht, em Botafogo. Os manifestantes vão protestar contra a concessão do Maracanã e exigir a sua devolução ao poder público.