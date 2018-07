Concórdia-SC pega vaga na Série D e frustra Linense A possibilidade do futebol paulista ter mais um representante na Série D do Campeonato Brasileiro não irá se concretizar. Nesta segunda-feira, depois de uma rápida reunião na Federação Catarinense de Futebol (FCF), o Concórdia-SC confirmou a participação na quarta divisão nacional, após a desistência do Marcílio Dias-SC, frustrando as expectativas do Linense, que poderia ficar com a vaga.