Concorrente no meio-campo, Wagner exalta retorno de Conca ao Fluminense

RIO - O retorno do meia Darío Conca ao Fluminense pode levar Wagner a perder espaço na equipe na temporada 2014, mas o jogador garante que não está preocupado com o aumento da concorrência na luta por uma vaga na equipe. Na sua opinião, a presença de jogadores qualificados e ídolos da torcida, como Fred e o próprio Conca, fortalecem o time para superar as dificuldades que vão surgir durante as competições.

"Sempre que o Fluminense entra em campo enfrenta dificuldades. Para jogar aqui tem que ter raça, qualidade, dedicação e um algo a mais. Sabemos que vai ser um ano difícil, mas estamos nos preparando para enfrentar todas as dificuldades. Temos o Conca e o Fred que são ídolos do clube e isso é muito bom", afirmou.

Wagner também aprovou a chegada de Renato Gaúcho e garante que já está se entendendo bem com o técnico. "Renato chegou e mostrou ser um grande cara. Tem a mente aberta, passa confiança aos atletas e já passou por aqui. Temos apenas que demonstrar em campo nossa qualidade para conseguirmos lutar pelos títulos", disse.

Em Mangaratiba, onde realiza a sua pré-temporada, o Fluminense treina em dois períodos nesta segunda-feira. O time estreia no Campeonato Carioca no próximo sábado, às 17 horas, diante do Madureira, no Estádio de Moça Bonita.