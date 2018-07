Concorrentes de Blatter consideram se unir em eleição da Fifa

Os três candidatos que vão concorrer com Joseph Blatter na próxima eleição presidencial da Fifa estão considerando se unir. Pelo menos foi o que garantiu nesta quarta-feira um deles, o holandês Michael van Praag. Através de um porta-voz, ele revelou que os postulantes ao cargo poderão se juntar para lançar uma candidatura única.

"É bom que esteja crescendo uma coalizão internacional se esforçando para este objetivo, afirmou o porta-voz de Van Praag, Sebastian van der Laan, em comunicado. "Este é o nosso foco principal, é muito cedo para falar sobre qual candidato poderia ter a melhor chance."

De acordo com Van der Laan, a união seria em prol de "mudanças dentro da Fifa". O porta-voz, no entanto, não falou sobre a notícia do jornal holandês De Volkskrant, que dava conta de uma possível desistência de Van Praag e de Luis Figo. Se isso acontecesse, o príncipe jordaniano Ali bin al-Hussein seria o único concorrente de Blatter.

Apesar de momentaneamente todos demonstrarem o desejo de seguirem com suas candidaturas, a expectativa é de que ao menos um deles desista da eleição, justamente para unir forças na tentativa de impedir um quinto mandato de Blatter. Neste caso, restaria saber quem seria o líder da chapa, que concorreria diretamente com o presidente.

Atual comandante da Federação Holandesa de Futebol, Van Praag anunciou sua candidatura em janeiro, quando disse ter o apoio de cinco federações: Bélgica, Suécia, Escócia, Romênia e Ilhas Faroe. É incerto, no entanto, o número de entidades que apoiam o candidato atualmente.

Apesar o respaldo por trás de Van Praag, do dinheiro que dispõe Al-Hussein e do reconhecimento de Figo como ex-jogador, Blatter é o grande favorito para a eleição do próximo dia 29, principalmente se os outros três candidatos disputarem votos entre si.